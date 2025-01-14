Энгельс подвергся налету БПЛА – повреждено промпредприятие, школы переведены на дистант

Город Энгельс Саратовской области подвергся налету украинских беспилотников сегодня ночью, в результате атаки повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», – написал глава региона в своем тг-накале.

Бусаргин не уточнил, есть ли пострадавшие в результате удара дронов.

Позднее губернатор сообщил, что занятия в школах Саратова и Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. Мера связана с угрозой атаки БПЛА, пояснил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. «Перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей», – написал чиновник в тг-канале.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью массированной атаке украинских беспилотников подверглись Тульская и Ростовская области.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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