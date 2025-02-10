Аренда электросамокатов в Москве будет возможна только после верификации

В Москве в 2025 году будут введены новые правила для аренды электросамокатов и велосипедов. Прокат будет возможен только после верификации через Mos ID, сообщает столичный департамент транспорта. Для этого нужно иметь полную учетную запись на сайте правительства города mos.ru. Новая мера начнет действовать с открытия сезона проката этого транспорта.

Ожидается, что новшество повысит безопасность поездок, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД и исключит допуск к аренде электронспорта детям.

«Чтобы не допускать в сервис проката детей и подростков и быстрее выявлять тех, кто грубо нарушает ПДД, мы ввели верификацию пользователей. Проверка позволит заблаговременно выявлять такие аккаунты и блокировать им доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Нововведение направлено на ужесточение контроля за правилами предоставления средств индивидуальной мобильности в столице, сообщается на сайте столичной мэрии. Электросамокат можно взять напрокат с 18 лет, нарушение этого ограничения наказывается штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Если пользователь сервисов аренды электросамокатов и велосипедов не прошел верификацию через mos.ru, ему предоставляется тестовый период, во время которого без нее он может совершить пять поездок. За это время ему придет несколько уведомлений с напоминаниями о необходимости прохождения верификации. Если в итоге личность не будет подтверждена, доступ к сервисам проката ограничат до прохождения верификации через mos.ru, говорится в сообщении.

По данным мэрии, в 2024 году москвичи арендовали электросамокаты и велосипеды около 73 миллионов раз. При этом в 85% случаев их использовали как транспорт.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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