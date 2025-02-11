Четыре аэропорта в России приостановили работу

Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушные гавани с раннего утра не принимают и не выпускают рейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил об отражении атаки украинских беспилотников ВСУ на регион. Предварительно, никто не пострадал. По его информации, в Саратове повреждения получило одно из промышленных предприятий. Какое именно, глава региона не уточнил. «В местах возможного падения обломков работают оперативные службы», – написал глава региона в тг-канале.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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