В России запретят продажу заглушек и накладок на ремни безопасности

В России попадут под запрет автоаксессуары, которые используют водители для ремней безопасности – различные заглушки и накладки, позволяющие блокировать устройство. При этом в Госдуме планируют значительно увеличить штраф за непристегнутый ремень.

Изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей», пишут «Известия». «Запрещается продажа устройств и приспособлений, ограничивающих, изменяющих, имитирующих работу ремней безопасности транспортных средств, детских удерживающих устройств, а также использующихся для отключения сигналов, информирующих водителей и пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности», – говорится в тексте законопроекта.

Сегодня такие заглушки активно продаются онлайн и в автомагазинах. По данным издания, по итогам 2024 года только на торговых площадках двух популярных в нашей стране маркетплейсов россияне приобрели 291,6 тыс. таких устройств на общую сумму более 84,5 млн рублей. С 2023 года продажи опасных автоаксессуаров выросли на треть.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение ответственности за непристегнутый ремень безопасности. Подготовленные поправки в КоАП предполагают увеличение штрафа за это нарушение с нынешних 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Статистика дорожных аварий говорит о том, что ужесточение необходимо. Так в 2023 году каждый пятый погибший в ДТП водитель или пассажир не был пристегнут ремнем безопасности, а в 39 регионах по этой причине выросло число погибших. Ремнями безопасности не были пристегнуты и более четверти пострадавших, из-за этого они получили очень серьезные травмы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube