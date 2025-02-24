«Абсолютный фейк»: Росавиация отрицает подготовку к открытию временно закрытых аэропортов

Росавиация опровергла информацию о «срочной подготовке к открытию» временно закрытых аэропортов в Центральной России и на юге страны и сборе заявок на полеты. Там назвали эту информацию «абсолютным фейком».

«В случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно», – отметил представитель ведомства Артем Кореняко в своем тг-канале.

Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты приостановили работу после начала специальной военной операции на Украине. В мае прошлого года полеты возобновились в аэропорту Элисты, остальные воздушные гавани остаются закрытыми.

Ранее сегодня тг-канал Mash сообщил о подготовке к открытию аэропортов, закрытых на юге и в центре России, и сборе Росавиацией заявок на полеты пассажирских рейсов для принятия решения о субсидировании. Отмечалось, что в связи с якобы скорым открытием авиагаваней сотрудникам не дают отпуска или вызывают с отдыха.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube