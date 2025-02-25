В России ввели новые дорожные знаки

В России в скором времени появятся новые дорожные знаки. Изменения утвердил Росстандарт. Регионы могут применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет только с 1 января 2026 года, пишет «Коммерсант».

Согласно нововведениям, несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. К примеру, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой. А «Парковку» можно будет разместить вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку». «Рекомендуемое ограничение скорости» будет размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность».

Кроме того, появилась вертикальная версия знака «Стоп-линия». Перед регулируемыми перекрестками в населенных пунктах (кроме аварийных) можно не устанавливать этот знак, если есть соответствующая разметка.

Табличка «Глухие» будет информировать водителей о пешеходах с нарушениями слуха.

Обновили и табличку, которая указывает срок действия различных дорожных знаков, например конкретные часы или даже дни недели. Теперь в этот список попали и месяцы.

Нововведения призваны уменьшить визуальный шум и сделать движение по городским дорогам более комфортным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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