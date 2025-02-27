В России вырастут штрафы за несанкционированные полеты

В России вырастут штрафы для авиакомпаний за несанкционированные перевозки. Соответствующее предложение поддержало Министерство транспорта, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время штрафы за несанкционированные полеты составляют: для граждан – 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц – 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц – 300-500 тысяч рублей (или приостановление деятельности на срок до 90 суток).

«Законопроект поддерживаем», – прокомментировали в Минтрансе инициативу по двухкратному увеличению штрафа для авиаперевозчиков.

Законопроект, повышающий штраф для авиакомпаний до 1 миллиона рублей, будет вскоре внесен в Госдуму. В пояснительной записке к документу авторы указывают на инциденты, связанные с кратковременными полетами. В частности, речь идет о крушении на Камчатке в 2024 году вертолета авиакомпании «Витязь-Аэро», перевозившего туристов. Тогда погибли все находившиеся на борту 22 человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube