Для детей введена скидка 50 процентов на билеты в поезда дальнего следования

В России ввели круглогодичную скидку 50 процентов на билеты в поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет. Исключение составляют поездки на скоростных поездах. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна «установить для пассажиров – граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира ж/д транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов) в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов», – сказано в документе.

Минтранс России ранее предложил закрепить предоставление скидки в 50 процентов на проезд в поездах дальнего следования для детей 10-17 лет на весь год без привязки к обучению.

Напомним, 20 января вступил в силу приказ Минтранса РФ о 50-процентной скидке на авиабилеты для детей на внутренние рейсы российских авиакомпаний.

Как следует из документа, льгота предоставляется детям с гражданством России в возрасте от двух до 12 лет, которые летят с сопровождающим пассажиром. При этом детям до двух лет с одним сопровождающим на внутренних рейсах предоставляется скидка в 100 процентов на билет без отдельного места ребенку. На международных рейсах дисконт составит 90 процентов. Перевозка других следующих с одним сопровождающим пассажиром детей до двух лет осуществляется с предоставлением им отдельных мест со скидкой в 50 процентов. Исключения касаются билетов бизнес-класса и на субсидированные маршруты.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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