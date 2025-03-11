Все аэропорты Москвы возобновили работу после атаки БПЛА

Временные ограничения на полеты сняты во всех московских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани приостановили работы ранним утром 11 марта из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Москву.

В аэропорту Шереметьево ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в 08:55 мск. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 18 самолетов, выполнявших рейсы в Шереметьево.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу в 10:15 мск. Также в это же время были отменены ограничения в аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Ярославля (Туношна).

Как отметили в Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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