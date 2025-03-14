Электросамокатам запретят ездить по тротуарам и парковаться в неположенных местах

В России собираются ввести ограничения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, им хотят запретить ездить по тротуарам при наличии велосипедной дорожки, а места парковки предлагается обозначать специальными табличками.

Изменения в правила дорожного движения подготовило Министерство транспорта, передает РБК. Отмечается, что документ дополнит уже действующее регулирование СИМ.

Так парковка электросамокатов станет возможной только в местах, оборудованных специальными дорожными знаками, которые установит Госавтоинспекция. Если табличек, обозначающих парковку для СИМ нет, то оставить устройство можно в любом месте, где оно не создаст помех для пешеходов.

Кроме того, водителям электросамокатов запретят проезд по тротуарам, за исключением случаев, когда вес СИМ составляет меньше 35 кг и рядом нет велодорожек. В жилой зоне у пешеходов будет приоритет, но они обязаны избегать создания необоснованных помех движению СИМ.

Как сообщалось ранее, пользователей электросамокатов хотят приравнять к водителям транспортного средства, чтобы они несли соответствующие обязанности и ответственность. Также предлагается ограничить скорость движения СИМ до десяти километров в час при сближении с пешеходами. Более жестко будет регулироваться движение и в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий). Помимо этого, пользователям электросамокатов запретят сигналить пешеходам для того, чтобы они уступили дорогу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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