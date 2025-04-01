США не отдают России оплаченные авиазапчасти на 500 млн долларов

Россия оплатила поставки запчастей для самолетов от американских производителей, но из-за санкций детали так и не добрались до российских авиакомпаний. Чтобы не зависеть от импорта, в РФ выделили более 770 млрд рублей на программу развития этой отрасли.

Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, в Соединенных Штатах удерживают закупленные Россией авиационные запчасти на сумму в полмиллиона долларов. «У нас где-то на $500 млн зависших запчастей в США под нужды нашего авиапрома, которые уже были оплачены. Поэтому думаю, что мы как представители потребителей были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей. Это было бы важно», – цитирует главу Минпромторга газета «Известия».

Кроме того, Москва работает над признанием проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами Airbus и Boeing в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей. «Это тоже предмет нашего интереса», – подчеркнул Алиханов.

Влияние санкций США и ЕС на российскую авиаотрасль оказалось многомерным. Флот импортных бортов стареет, часть флота на приколе, ремонт осуществляется, но это ремонт несанкционированный, а замена двигателей невозможна, указывают эксперты.

Тем временем, Россия продолжает вкладываться в собственное производство самолетов. На программу развития авиаотрасли до 2030 года правительство выделило более 770 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин поручил нарастить долю самолетов отечественного производства в парках российских компаний минимум до 50% к 2030-му.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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