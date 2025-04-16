Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили работу

Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены утром 16 апреля в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – написал Кореняков в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над шестью регионами России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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