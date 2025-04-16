За ночь над Россией сбили 26 украинских беспилотников

Средства противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 26 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, девять БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над Белгородской областью, четыре – над Курской областью. Еще по два дрона перехватили над Липецкой областью и Крымом. Один беспилотник уничтожен над московским регионом.

Воронежский губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что при отражении атаки БПЛА, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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