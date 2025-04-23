В аэропортах Казани и Ульяновска введены ограничения

В аэропортах Казани и Ульяновска введеные временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэрогавани приостановили работу в 7:30 мск.

Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснил он.

Подобные ограничения вводятся в основном из-за угрозы атаки украинских БПЛА.

Минобороны России ранее сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над семью регионами России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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