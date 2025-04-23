Над семью регионами России уничтожены 11 украинских дронов

Средства противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 11 украинских беспилотников на семью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, три дрона сбиты над Тульской областью, по два БПЛА перехвачены над Белгородской и Курской областями. Еще по одному беспилотнику уничтожены над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также над Крымом.
Губернаторы Брянской, Тульской, Орловской и Калужской областей – Александр Богомаз, Дмитрий Миляев, Алексей Клычков и Владислав Шапша сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений в своих регионах при отражении атак БПЛА.
В Белгородской области при атаке вражеского дрона пострадала мирная жительница, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом в хуторе Шаховка Волоконовского района. В результате женщина получила ранение головы и ноги. Ей оказана вся необходимая помощь.
Москва, Наталья Петрова
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