МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

Опытный образец отечественного среднемагистрального самолета МС-21, оснащенного новыми российскими системами и агрегатами, успешно выполнил первый полет. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех». Лайнер поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» (входит в ОАК).

На самолете тестировалась отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие агрегаты. Всего авиастроители заменили порядка 80 иностранных систем и узлов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран. Лайнер находился в воздухе 1 час 15 минут, достигнув скорости 580 км/ч и высоты 3000 м. Как отметили в «Ростехе», все системы, включая новые российские, отработали без замечаний.

«Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах – перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний», – рассказал гендиректор ОАК Вадим Бадеха. Он добавил, что параллельно продолжается работа над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко со своей стороны отметил, что МС-21 призван заменить «Боинги» и «Эйрбасы» в небе России. «Это передовой по своим характеристикам самолет, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту. В сочетании с двигателями ПД-14 это обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и хорошую экономику для авиакомпаний», – сказал Евтушенко.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов ранее заявил, что серийное производство МС-21 планируется начать с 2026 года. В госкорпорации рассчитывают, что все сертификационные полеты самолета будут завершены в текущем году.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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