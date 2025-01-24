Глава «Ростеха» анонсировал старт серийного выпуска самолета МС-21 с 2026 года

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что серийное производство отечественного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 планируется начать с 2026 года.

«Начиная со следующего года уже начнется серийное производство», – сказал он журналистам (цитата по РИА «Новости»).

В «Ростехе» рассчитывают, что все сертификационные полеты самолета будут завершены в текущем году. «Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов», – отметил Чемезов.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что первые полеты полностью импортозамещенной версии самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируются в марте-апреле 2025 года.

Напомним, год назад правительство РФ утвердило программу по расширению производства воздушных судов на следующие шесть лет, в рамках которой должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Согласно документу, отечественным авиаперевозчикам планируется передать 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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