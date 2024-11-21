Глава Минпромторга РФ уточнил, когда будет первый сертификационный полет самолета МС-21

Первые полеты полностью импортозамещенной версии среднемагистрального самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируются в марте-апреле следующего года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в эфире «Россия 24».
«ПД-14 у нас уже готов, сертифицирован, и здесь мы находимся в графиках. В начале следующего года у нас, собственно, уже начнутся сертификационные полеты на нашем полностью отечественном ПД-14, и в конце марта – в начале апреля начнутся полеты уже в полностью импортозамещенном облике МС-21», – уточнил Алиханов (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Минпромторга также подтвердил планы по началу сертификационных полетов ближнемагистрального SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 в следующем году.
Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в предстоящем году ожидается окончание сертификации флагманского лайнера МС-21 и начало его поставок в авиакомпании.
Москва, Светлана Антонова
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