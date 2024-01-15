За шесть лет – 600 лайнеров: правительство РФ утвердило проект развития отечественного самолетостроения

Правительство РФ утвердило программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, в рамках которой за следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, отечественным авиаперевозчикам планируется передать 142 самолёта SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолётов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолётов Ил-96-300.

При этом кабинет правительство разрешило использовать для финансирования проектов средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь более 280 млрд рублей.

Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, «в условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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