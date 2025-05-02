Семь пассажирских поездов опаздывают из-за непогоды в Подмосковье

Семь пассажирских поездов задержаны из-за аномального снегопада и падения деревьев на железнодорожные пути в Московской области. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем телеграм-канале.

В частности, задерживаются поезда №142 Смоленск – Архангельск, №102 Москва – Ярославль, №21 Лабытнанги – Москва, №101 Ярославль – Москва, №1 Владивосток – Москва, №107 Вологда – Москва и №16 Москва –. Архангельск

В ФПК отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают всю необходимую помощь пассажирам. В вагонах поддерживается комфортная температура. Пассажиры поездов, опаздывающих на четыре часа и более, обеспечиваются питанием. В настоящее время составы продолжают движение по маршрутам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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