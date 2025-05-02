В Подмосковье из-за снегопада 26 тысяч человек остались без света

В Подмосковье 26 тысяч человек остались без электроснабжения из-за аномальной погоды, обесточены почти 100 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его данным, обесточены 237 ЛЭП и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Больше всего пострадали северные и северо-западные округа: Талдом, Дмитров и Сергиев Посад, уточнил Воробьев. К отключениям электроэнергии приводило падение деревьев на провода ЛЭП и обрыв проводов под тяжестью снега и наледи.

«В Сергиевом Посаде без электричества остаются 46 населенных пунктов (около 5,5 тыс. жителей) и отключены 11 котельных. В Дмитровском округе – 47 населенных пунктов без электричества и 21 отключенная котельная», – написал губернатор в своем тг-канале. В Талдоме, по его словам, основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением линий электропередачи.

На Рижском и Савеловском направлениях Московской железной дороги нарушен график движения электричек, для пассажиров запустили компенсационные автобусы.

В ликвидации последствий непогоды задействованы более 200 аварийных бригад.

В ночь на пятницу, 2 мая, на Москву и Подмосковье обрушился мощный снегопад. Столичный дептранс предупредил жителей столицы о перебоях в работе наземного транспорта. Там рекомендовали выезжать на дороги только на зимней резине или использовать для поездок городской транспорт. По прогнозам синоптиков, дождь и мокрый снег продлятся до середины дня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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