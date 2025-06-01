В РЖД прокомментировали обрушение моста под грузовым поездом в Курской области

В РЖД прокомментировали ЧП с грузовым поездом в Курской области.

Из-за падения пролета железнодорожного моста на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в 2:21 мск произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда, сообщили в компании. В ходе инцидента загорелась секция локомотива, возгорание было оперативно устранено.

«В результате инцидента травму ноги получил машинист локомотива. Больше никто не пострадал», – уточнили в РЖД.

В ликвидации последствий происшествия задействованы два восстановительных поезда.

Инцидент не повлиял на движение поездов дальнего следования. «На период работ движение пригородных поездов осуществляется до станции Михайловский Рудник. От станции Михайловский Рудник до Арбузово организовано автобусное сообщение», – говорится в сообщении.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре добавили, что взяли на контроль ход восстановительных работ после крушения грузового состава в Курской области. На месте происшествия находятся Курский транспортный прокурор Юлия Смотрова.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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