Три российских аэропорта ввели ограничения на полеты

В трех аэропортах России утром 24 июня введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Полеты ограничили воздушные гавани Тамбова, Пензы и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ночью на фоне атаки украинских беспилотников приостанавливали работу столичные аэропорты Внуково и Шерементьево. Авиагавани возобновили обслуживание рейсов около 3:20 мск.

По данным Минобороны, система ПВО за прошедшую ночь сбила 20 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Два вражеских дрона уничтожили на подлете к Москве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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