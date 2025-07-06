Восстановление прямого авиасообщения России и США может затянуться

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США может занять продолжительное время. Такое мнение высказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью ТАСС.

«Мы уже два года говорим про возможность открытия прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. И только сейчас в расписании «Шереметьево» появились такие рейсы. Пока без времени, без слотов, без стоимости билетов. С США, я подозреваю, что это может занять какое-то продолжительное время», – пояснила Ломидзе.

«Поэтому объявление о том, что скоро откроется прямое авиасообщение, я на месте пассажиров не стала бы брать в расчет», – подчеркнула глава АТОР.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявлял, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube