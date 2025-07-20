Аэропорт Внуково вновь приостановил работу

В московском аэропорту Внуково и в воздушной гавани Калуги утром 20 июля снова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграмм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметил он. Ранее эти аэропорты приостанавливали работу в субботу и в ночь на воскресенье.

По данным Росавиации, в период действия ограничения работы российских аэропортов 19-20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета. В Шереметьево должны были сесть 78 воздушных судов, во Внуково – 45, в Домодедово – 8, в Жуковском – 3.

«Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов», – отметили в ведомстве, подчеркнув, что спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.

Напомним, по данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь система ПВО уничтожила 93 беспилотника ВСУ над регионами России, из них 19 – над Московским регионом.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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