Девять поездов задерживаются после атаки БПЛА в Ростовской области

Из-за атаки украинских дронов на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять пассажирских поездов. Об этом сообщается в телеграмм-канале РЖД. Движение поездов через станцию было приостановлено после падения обломков БПЛА.

«В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов АО «ФПК»: №59 Новокузнецк – Кисловодск, №523 Екатеринбург – Адлер, № 255 Челябинск – Новороссийск, № 509 Казань – Новороссийск, № 524 Адлер – Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 254 Новороссийск – Уфа, № 98 Кисловодск – Тында, № 202 Анапа – Красноярск», – говорится в сообщении.

Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием, заверили в РЖД.

Сегодня ночью из-за падения обломков БПЛА была нарушена работа контактной сети на станции Сальск. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиры поезда эвакуированы. Также произошло возгорание грузового поезда. Обошлось без пострадавших. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.

По последним данным РЖД, движение поездов через станцию Сальск восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка. В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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