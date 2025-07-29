В Ростовской области из-за атаки БПЛА погиб человек, возник пожар на ж/д станции

Силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа над пятью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Больше половины из них – 43 – сбиты над территорией Брянской области.

Еще 22 дрона нейтрализованы над Ростовской областью. В Сальске Ростовской области при ударе БПЛА погиб водитель автомобиля, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в городе также произошло возгорание на железнодорожной станции. «Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Как уточнили в РЖД, в результате падения обломков БПЛА была нарушена работа контактной сети на станции в Сальске, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск, а также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Движение поездов через станцию Сальск было приостановлено.

Кроме того, по данным Слюсаря, в Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, там возник пожар, его тушат. Предварительно, никто не пострадал, уточнил врио губернатора.

Также, по данным военного ведомства, шесть беспилотников уничтожены над Калужской областью, два – над Смоленской и один – над Ленинградской областью. Власти этих регионов сообщили об отсутствии пострадавших и повреждений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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