Движение поездов в Волгоградской области, нарушенное из-за налета БПЛА, восстановлено

В Волгоградской области возобновлено движение поездов, прерванное из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути.

В РЖД уточнили, что поезда, задержанные из-за инцидента, следуют по своим маршрутам. Максимальное время задержки составило до 6 часов. Пассажирам, чьи поезда выбились из графика более чем на четыре часа, будет предоставлено питание.

«РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», – подчеркивается в сообщении.

Ранее волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал о приостановке движения поездов в районе станции Тингута Светлоярского района из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути.

В РЖД уточнили, что из-за падения обломков беспилотника на железнодорожную инфраструктуру приостановлено движение поездов на участке Котельниково – Канальная. В результате были задержаны два пассажирских поезда и электричка.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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