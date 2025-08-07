Семь поездов задерживаются из-за атаки украинских дронов на Кубань

В Краснодарском крае выбились из графика семь пассажирских поездов из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги. В результате инцидента никто не пострадал.

Падение обломков беспилотника привело к тому, что в 05:12 пропало напряжение в контактной сети на участке между станциями Величковка и Ангелинская.

«На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге. На данный момент в пути следования задерживаются семь пассажирских поездов», – говорится в сообщении.

На три часа задерживаются поезда №289 Екатеринбург – Анапа, №11 Москва – Анапа, №121 Санкт-Петербург – Новороссийск, №473 Смоленск – Симферополь, №97 Москва – Симферополь, №507 Ижевск – Новороссийск, №255 Сосногорск – Анапа.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки дронов ВСУ произошел пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Также в Славянске-на-Кубани пострадал местный житель, повреждены несколько частных построек.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube