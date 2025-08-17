В Воронежской области после атаки дронов ВСУ опаздывают 14 поездов

Из-за падения обломков беспилотника на станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 пассажирских поездов. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем телеграм-канале.

В частности, отстают от графика движения следующие поезда:

№ 20 Москва – Ростов-на-Дону;

№ 542 Москва – Адлер;

№ 562 Москва – Имеретинский Курорт;

№ 472 Москва – Адлер;

№ 155 Анапа – Москва;

№ 233 Новороссийск – Москва;

№ 511 Воркута – Новороссийск;

№ 479 Сухум – Санкт-Петербург;

№ 113 Краснодар – Москва;

№ 11 Анапа – Москва;

№ 215 Барнаул – Адлер;

№ 135 Махачкала – Санкт-Петербург;

№ 143 Кисловодск – Москва;

№ 241 Киров – Анапа.

Время задержки составляет до 2,5 часов, уточнили в ФПК.

По данным Юго-Восточной железной дороги, сегодня в 2:50 в результате падения обломков БПЛА на станции Лиски пропало напряжение в контактной сети. «В результате инцидента получил ранение монтер пути, который в настоящее время госпитализирован», – говорится в сообщении. Движение на станции было приостановлено. В 4:47 пропуск поездов возобновлен.

Прошедшей ночью угроза атаки БПЛА действовала Лискинском и Острогожском районах Воронежской области, а также в самом Воронеже. По информации Минобороны, в небе над регионом было уничтожено 9 украинских беспилотников.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в одном из муниципалитетов после удара был ранен монтер пути железнодорожной станции, также была повреждена ЛЭП на станции. В том же районе, название которого он не уточнил, загорелись магазин и вещевой рынок, к утру возгорание потушили.

