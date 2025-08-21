Из-за атаки БПЛА на Воронежскую область опаздывают 19 поездов

В Воронежской области падение украинского беспилотника в районе станций Журавка и Райновская ранним утром привело к приостановке движения поездов и задержке 19 пассажирских составов. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД. К настоящему времени движение возобновлено, все выбившиеся из графика поезда отправлены по своим маршрутам.

Ранее в РЖД сообщили, что после атаки БПЛА были обесточены объекты железной дороги в Воронежской области. В результате были задержаны следующие поезда:

№135 Махачкала – Санкт-Петербург;

№11 Анапа – Москва;

№143 Кисловодск – Москва;

№125 Новороссийск – Москва;

№547 Имеретинский Курорт – Белгород;

№241 Анапа – Киров;

№285 Новороссийск – Мурманск;

№459 Адлер – Тамбов;

№246 Санкт-Петербург – Ейск;

№68 Москва – Симферополь;

№234 Москва – Новороссийск;

№144 Москва – Кисловодск;

№576 Москва – Имеретинский Курорт;

№114 Москва – Краснодар;

№480 Санкт-Петербург – Сухуми;

№20 Москва – Ростов-на-Дону;

№49 Кисловодск – Санкт-Петербург;

№217 Анапа – Москва.

По состоянию по состоянию на 06:35 мск максимальное время задержки составляло около 4 часов. В РЖД заверили, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов будут обеспечены питанием.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что прошедшей ночью ПВО уничтожила более пяти украинских дронов над одним из районов на юге региона. При падении БПЛА был поврежден объект энергетики, в результате без электроснабжения остались несколько сел и задержан ряд пассажирских поездов, отметил глава региона.

Позднее Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Черным море. Семь дронов было перехвачено в Воронежской области.

По данным ведомства, 21 БПЛА нейтрализован над Ростовской областью, пять – над Белгородской областью, четыре – над Крымом. По три дрона уничтожено над Брянской и Калужской областями, два – над Орловской областью, по одному – над Курской и Тульской областями. Два БПЛА сбито над акваторией Черного моря.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube