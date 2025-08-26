У самолетов SSJ-100 выявили недостатки в конструкции фюзеляжа

Конструкторские недостатки фюзеляжа выявили у 14 самолетов Sukhoi Superjet. Росавиация предписала авиакомпаниям провести срочный осмотр и ремонт бортов. Об этом сообщает газета «Известия».

Недостатки в конструкции фюзеляжа были обнаружены у самолетов, выпущенных в 2016 году. Проблема касается крепежа между кабиной пилотов и передней дверью самолетов. «В процессе эксплуатации самолетов типа RRJ-95 выявлены отклонения типовой конструкции фюзеляжа по стыку стрингеров 42-44 с балкой-дублером шпангоута 12 отсека Ф2 от конструкторской документации», – говорится в директиве Росавиации.

Замглавы ведомства Андрей Добряков предписал эксплуатирующим организациям провести сервисные работы на самолетах с серийными номерами 95104-95117 (всего 14 штук), на которых могут быть конструктивные отклонения, говорится в его письме в авиакомпании. Производитель воздушных судов ПАО «Яковлев» выпустил сервисный бюллетень с точным описанием алгоритма действий техников.

Ранее сообщалось, что опытный образец полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

