Более 45 поездов задерживаются после удара беспилотников по Ростовской области

Более 45 поездов следуют с опозданием после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области в районе станции Кутейниково в ночь на 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Ввели в график 11 задержанных поездов. В настоящее время с опозданием следует 47 поездов», – уточнили в компании, добавив, что максимальное время задержки составляет до 4 часов.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 3 сентября в Чертковском районе Ростовской области из-за падения БПЛА в районе железнодорожной станции Кутейниково пропало напряжение в контактной сети, что привело к задержкам в железнодорожном сообщении. Электроснабжение оперативно восстановлено. Но максимальное отставание от графика на 6 часов утра составляло 4 часа 15 минут.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания станции, из-за чего были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто не пострадал.

