В аэропортах Краснодара и Геленджика отменили ограничения на полеты

Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропортах Геленджика и Сочи. Об этом сообщил официальный представитель ведомства в телеграм-канале.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушные трассы для полетов в/из аэропорта Краснодара доступны для использования», – уточняется в сообщении.
В Росавиации также уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были направлены четыре самолета, совершавшие рейсы в Геленджик.
Ранее сообщалось, что на береговой линии с пляжей Сочи и Геленджика была проведена эвакуация отдыхающих. В Сочи включены сирены с тревогой в связи с угрозой атаки безэкипажных морских катеров ВСУ.
Краснодар, Анастасия Смирнова
