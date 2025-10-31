Повышение утильсбора на автомобили отсрочат до 1 декабря

Срок вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили отложат на один месяц – до 1 декабря. Об этом сообщает Минпромторг России. Проект соответствующего постановления уже внесен в правительство.

Возможность отсрочки была проработана по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова с тем, чтобы граждане смогли завершить доставку иномарок в рамках действующих заказов по текущим правилам.

«С учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л.с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц – с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года)», – сказано в сообщении министерства.

В Минпромторге отметили, что изменения не отразятся на тех, кто оплатил утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы. В министерстве просят учитывать изменения в расчете утильсбора при планировании новых заказов на зарубежные автомобили.

Ранее Минпромторг подготовил изменения в правила расчета утильсбора, предполагающие введение дополнительных показателей для легковых автомобилей (категории М1). Речь идет о легковых автомобилях и микроавтобусы, в которых размещено не более восьми посадочных мест без учета кресла водителя.

Новшество подразумевает, что базовая ставка для расчета сбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя. Мощность двигателя влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом будет сохранено действие меры поддержки в виде льготного коэффициента для граждан, которые ввозят авто с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил для личного пользования. По данным Минпромторга, доля таких транспортных средств в российском автопарке превышает 80%.

Напомним, 11 октября во Владивостоке прошел согласованный митинг против повышения ставки утильсбора на автомобили.

На фоне предстоящего повышения утильсбора активизировались мошенники, специализирующиеся на продажах автомобилей. Аферисты создают фальшивые посреднические фирмы и обещают продать машину по заниженной ставке утилизационного сбора. Злоумышленники идут на все и применяют технологию дипфейков, демонстрируя несуществующие автомобили. После согласия жертвы мошенники требуют крупную предоплату без оформления официальных документов.

Москва, Наталья Петрова

