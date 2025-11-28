ЦБ увеличил тарифный коридор по ОСАГО для всех видов транспорта

С 9 декабря тарифный коридор по ОСАГО будет расширен на 15% в обе стороны для всех видов транспорта. Исключением станут мотоциклы, для которых границы сдвигаются на 40%. Об этом сообщается на сайте Банка России. Нововведения предусмотрены указанием ЦБ. Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой цене, более точно учитывающей риски водителей, отметил регулятор.

В Центробанке обратили внимание на то, что для обычных автовладельцев тарифный коридор не менялся с сентября 2022 года, за это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза.

«Только за 9 месяцев 2025 года она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам января – сентября этого года, напротив, снизилась на 4%», – отметили в ЦБ.

Указание регулятора также корректирует значения территориального коэффициента. Он снижается для 20 территорий России и повышается для 28. В частности, коэффициент увеличится в два раза для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий в Ингушетии. В этих двух субъектах РФ последние 5 лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО, пояснил ЦБ.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) ранее сообщали, что после вступления в силу изменений верхняя граница тарифного коридора (базовой ставки) для легковых автомобилей населения составит 8665 рублей, а нижняя – 1399 рублей. Верхняя граница выросла почти на 1130 рублей.

По подсчету аналитиков, с учетом изменений цена ОСАГО максимально может вырасти в 2,3 раза. Но это будет экстремальный случай – речь о самом аварийном водителе, у которого авто зарегистрировано в регионе из красной зоны.

В целом же индивидуализация тарифов способствует снижению средней стоимости ОСАГО, указали в РСА. Цена годовых полисов в текущем году упала на 5% по сравнению с предыдущим и за восемь месяцев 2025-го составила 7,2 тыс. При этом средняя выплата выросла на 15% почти до 113 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

