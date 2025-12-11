Аэропорты Москвы возобновили работу после ночного налета БПЛА

Все столичные аэропорты возобновили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Шереметьево» не обслуживал рейсы восемь часов, «Внуково» и «Домодедово» – по семь часов, «Жуковский» – шесть часов. На запасные аэродромы были перенаправлены десятки рейсов, самолеты принимал петербургский аэропорт «Пулково».

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении за ночь 32 летевших на столицу украинских дронов.

Кроме того, как информирует Росавиация, возобновили работу аэропорты Тамбова, Ярославля, Махачкалы Владикавказа, Грозного и Магаса. В то же время ограничения на полеты введены в аэропорту Калуги.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube