В аэропорту Шереметьево введены ограничения из-за плана «Ковер»

В периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево введены временные ограничения на полеты в связи с действием сигнала «Ковер». Об этом сообщается в телеграм-канале авиагавани. Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами.

«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов», – сказано в сообщении.

Информацию о статусе рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло и управления бронированием на сайте, мобильного приложения, колл-центра, а также чат-бота.

При этом, как отмечается, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная.

Ночью ограничения на обслуживание рейсов вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. В настоящее они уже сняты.

План «Ковер» (официально сигнал «Ковер») вводят из-за обнаружения в небе беспилотников и угрозы безопасности гражданской авиации в воздушном пространстве. После объявления плана «Ковер» все находящиеся в этот момент в воздухе самолеты должны немедленно совершить посадку или выйти из определенной зоны.

Напомним, средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 130 дронов ВСУ. С полуночи было сбито 18 беспилотников на подлете к Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube