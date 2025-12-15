В аэропорту Шереметьево введены ограничения из-за плана «Ковер»

В периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево введены временные ограничения на полеты в связи с действием сигнала «Ковер». Об этом сообщается в телеграм-канале авиагавани. Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами.
«Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов», – сказано в сообщении.
Информацию о статусе рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло и управления бронированием на сайте, мобильного приложения, колл-центра, а также чат-бота.
При этом, как отмечается, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная.
Ночью ограничения на обслуживание рейсов вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. В настоящее они уже сняты.
План «Ковер» (официально сигнал «Ковер») вводят из-за обнаружения в небе беспилотников и угрозы безопасности гражданской авиации в воздушном пространстве. После объявления плана «Ковер» все находящиеся в этот момент в воздухе самолеты должны немедленно совершить посадку или выйти из определенной зоны.
Напомним, средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 130 дронов ВСУ. С полуночи было сбито 18 беспилотников на подлете к Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Москва, Наталья Петрова
