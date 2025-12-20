В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА

Несколько пассажирских и грузовых поездов задержали в Воронежской области из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении», – написал он в своем телеграм-канале, отметив, что движение уже восстановлено.

Также из-за падения обломков в пригороде Воронежа повреждено остекление двух хозпостроек, добавил глава региона. На месте работают оперативные службы.

Всего прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 10 вражеских беспилотников в небе над шестью районами и одним городом Воронежской области.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 20 декабря над российскими регионами нейтрализовано 27 украинских дронов.

Воронеж, Наталья Петрова

