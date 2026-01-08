В России с 9 января вдвое вырастут штрафы за перевозку детей без автокресел

В России с 9 января в два раза увеличатся штрафы за перевозку детей без автокресел или других удерживающих устройств.

Согласно новшествам, штраф для водителя за нарушение требований к перевозке детей вырастет с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, передает ТАСС.

Для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит 50 тысяч рублей.

Соответствующие изменения внесены в ч. 3 ст. 12.23 КоАП. Президент России Владимир Путин подписал закон об этом в конце декабря. Документ вступает в силу 9 января.

Согласно ПДД, перевозка детей до 7 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. В возрасте до года – это автолюлька, затем – автокресла или бустеры.

Перевозка детей от 7 до 11 лет разрешена без детских удерживающих устройств – только с ремнями. При этом рост ребенка должен превышать 1,5 метра. Также ремнем можно пристегивать детей весом больше 36 кг. Впрочем, на переднем сиденье кресло или бустер по-прежнему обязательны. Лишь с 12 лет можно ездить с одним ремнем и спереди.

