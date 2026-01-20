В России ужесточат теоретический экзамен на водительские права

Проект поправок, ужесточающих процедуру теоретического экзамена на водительские права, готовится к внесению в правительство России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

По словам собеседника агентства, сейчас подводятся итоги общественного обсуждения поправок, после чего документ пройдет финальные доработки, межведомственное согласование и будет вынесение на рассмотрение в кабмин.

Ранее МВД России подготовило проект изменений в правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Согласно поправкам, расширяется список нарушений, при которых кандидат не допускается к экзаменам. Если раньше он включал в себя семь пунктов, то после вступления инициативы в силу их будет восемь. К уже существующим добавляется использование экзаменуемым средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники. В случае аннулирования результатов экзаменов, например из-за скрытых наушников, кандидат в водители отстраняется от попытки сдать на права на 12 месяцев.

Кроме того, предлагается установить в помещения подразделений ГАИ, где проводится теоретический экзамен, средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения экзамена. Также МВД предлагает сократить срок сдачи практического экзамена: его нужно сдать в течение 60 дней, а не через полгода после теоретических занятий.

В то же время МВД собирается ввести новое основание для прекращения действия прав: если во время планового медосмотра у водителя выявят признаки заболеваний, ему придется пройти дополнительное обследование, а в случае неявки удостоверение могут аннулировать.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

