Росавиация предупредила о риске задержек рейсов из-за cнегопада в Москве

Снегопад в Москве может отразиться на работе авиатранспорта, возможны корректировки в расписании полетов, не исключены отмены рейсов. Об этом сообщила Росавиация.

В связи с ухудшением погодных условий «Минтранс России, Росавиация и аэропорты московского региона – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – усилили взаимодействие для обеспечения плановой ритмичной работы воздушного транспорта», – отметили в ведомстве.

В настоящее время все столичные аэропорты работают штатно. По данным на 15:00 мск, отмен рейсов из-за непогоды нет, задержаны на срок более двух часов пять рейсов, уточнили в Росавиации. Там также сообщили, что с выдачей багажа сложностей нет, ситуация в терминалах спокойная.

Однако в ведомстве допустили изменения в расписании из-за ухудшения погоды. Корректировки возможны в связи с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

В Росавиации заявили, что для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал. Все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме.

В ведомстве призвали пассажиров следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков.

Гидрометцентр России накануне предупредил, что на московский регион в ближайшие два дня обрушится сильный снегопад.

Москва, Наталья Петрова

