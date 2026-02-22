В России расширят 50-процентную льготу на детские авиабилеты

С 1 марта 50-процентная скидка на авиабилеты будет действовать для детей, которые летят не с родителями. Об этом сообщает Минтранс России.

В 2025 году была закреплена скидка 50% для маленьких пассажиров от 2 до 12 лет, следующих в сопровождении родителей.

«Приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341 утверждены изменения в правила перевозок пассажиров. Теперь скидка для детей также распространяется на перелеты в сопровождении других взрослых, если у них с ребенком одно бронирование», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, по информации Минтранса, конкретизирован порядок размещения родителей с детьми до 12 лет. Четко определено, что именно является соседними пассажирскими местами: соседние места в одном ряду, не разделенные проходом. Также уточнены случаи рассадки многодетных семей – в таком случае родители и дети размещаются в одном ряду, разделенном проходом, либо на соседних рядах, находящихся непосредственно впереди или позади.

Помимо этого, ведомство расширило для всех пассажиров основания для признания отказа от перевозки вынужденным. К примеру, если пассажиру не предоставили обслуживание по указанному в билете классу или перевозчик/агент неправильно оформил билет.

Напомним, что 1 марта также будет упрощен провоз ручной клади. Согласно новшеству, на борт можно будет брать детскую коляску, даже если ребенок не летит.

Авиакомпании будут обязаны при бронировании раскрывать полные условия тарифа, а также не взимать плату за исправление ошибок в билете, допущенных по вине авиакомпании.

