Минтранс: вывоз россиян из стран Ближнего Востока завершат до конца недели

План-график рейсов по вывозу российских граждан с Ближнего Востока предполагается выполнить до конца текущей недели. Об этом сообщил Минтранс РФ.

«Выполнить весь план-график полетов [авиакомпании] собираются уже до конца этой недели», – сообщает ведомство в своем телеграм-канале. Ранее планировалось, что вывозные рейсы будут выполняться до 14 марта включительно.

Минтранс также сообщил, что в продаже российских авиакомпаний начали появляться билеты на ближайшие дни по направлению из стран Ближнего Востока в Россию для пассажиров, готовых вылететь раньше запланированных изначально дат. При этом продолжает действовать рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ до 14 марта. Также российским авиакомпаниям рекомендовано продлить отмену рейсов в Израиль до 20 марта.

По данным ведомства, с начала недели российские и зарубежные авиакомпании вывезли из ОАЭ и Омана почти 21 тыс. россиян.

«105 рейсов выполнили российские и иностранные авиакомпании со 2 по 5 марта. Большая часть – 97 рейсов – из аэропортов ОАЭ в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще 8 рейсов было выполнено из Омана», – уточнили в Минтрансе. На сегодняшний день запланировано 34 вылета с 7,7 тыс. пассажиров.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube