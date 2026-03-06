Росавиация продлила рекомендацию по отмене рейсов в Израиль

Российским авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от перелетов в Израиль до 20 марта. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

Ранее все рейсы из России в Израиль были отменены до 10 марта. Росавиация рекомендовала перевозчикам продлить ограничения.

Кроме того, до 14 марта продолжает действовать рекомендация по приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.

«Все полеты выполняются с учетом вводимых ограничений на использование воздушного пространства. Ключевой приоритет – безопасность», – добавили в Минтрансе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

