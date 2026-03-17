Штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам будут только раз в сутки

Госдума на сегодняшнем заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об однократном за сутки штрафе для владельца зафиксированного дорожными камерами автомобиля без полиса ОСАГО.

В настоящее время статья 12.37 КоАП позволяет в течение одного дня многократно штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО – при каждой фиксации нарушения камерами. Принятый закон ограничивает привлечение таких водителей к ответственности одним разом в сутки.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Согласно пояснительной записке, разработка законопроекта обусловлена проводимыми ЦБ, Минфином, МВД и Российским союзом автостраховщиков мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением автовладельцами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности с применением работающих в автоматическом режиме камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Также принято во внимание, что с 1 марта 2025 года полис ОСАГО исключен из перечня документов, представляемых для совершения регистрационных действий с транспортными средствами, что обостряет необходимость скорейшего введения альтернативного механизма контроля.

Сейчас за управление автомобилем без ОСАГО грозит штраф в 800 рублей. При повторном нарушении предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев объяснял, что законопроект является одним из шагов по внедрению в 2026 году проверки наличия действующего полиса ОСАГО с помощью автоматических камер фотовидеофиксации.

В Москве с начала 2026 года запустили проверку ОСАГО по дорожным камерам. Сейчас система действует только для такси и грузового транспорта. При этом за отсутствие ОСАГО у водителя отзывают разрешение на деятельность такси или въезд в город для грузовика, напоминают «Известия».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

