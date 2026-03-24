В МВД заявили о невозможности штрафовать за отсутствие автостраховки по камерам

МВД РФ не имеет технической возможности штрафовать автомобилистов за несоблюдение требований об использовании полиса ОСАГО по автоматическим комплексам фото- и видеофиксации. Об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут», – сказала Волк.

По ее словам, в настоящее время сотрудники ГАИ выявляют нарушителей и привлекают их к административной ответственности в ходе несения службы на дорогах.

Волк напомнила, что водители могут предъявлять для проверки как копию полиса ОСАГО на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на электронном устройстве или носителе.

Москва, Зоя Осколкова

