Росавиация назвала сроки сертификации новых отечественных самолетов

Росавиация обозначила сроки сертификации новых отечественных самолетов – импортозамещенного SJ-100, Ил-114-300 и МС-21-310.

Как сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров, самолет SJ-100 ожидает завершения сертификации в июле 2026 года. По его словам, на данный момент выполнено 118 полетов, в испытаниях задействованы четыре лайнера. Всего выполнено 118 сертификационных полетов, а 49 комплектующих изделий получили одобрение. При этом сертификация двигателя ПД-8, предназначенного для SJ-100, ожидается в апреле.

«По Ил-114-300 все испытания летные и стендовые завершены, остались ограничения по обледенению, температуре и молниезащите. Планируем, что сертификат будет выдан в мае-июне этого года», – сказал Ядров на коллегии Минтранса РФ (цитата по «Интерфаксу»). В испытаниях задействованы два самолета, выполнено 300 полетов, шесть комплектующих уже получили одобрение.

Для самолетов МС-21-310 сертификация запланирована на конец 2026 года. В испытаниях участвуют четыре самолета. Опытные образцы МС-21-310 выполнили 30% полетной программы, до конца года ожидается еще около 200 полетов. Кроме того, предстоит одобрить 88 комплектующих. «Планируем с коллегами работу завершить к концу этого года», – отметил Ядров.

В августе прошлого года в Ростехе заявляли, что поставки новых лайнеров всех трех типов заказчикам могут начаться в 2026 году. Отмечалось, что в разной степени готовности находятся 20 самолетов МС-21.

Москва, Наталья Петрова

