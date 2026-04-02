В Минпромторге допустили сдвиг сроков сертификации новых российских самолетов

Глава Минпромторга Антон Алиханов допустил, что сроки сертификации новых отечественных самолетов – импортозамещенного SJ-100 и МС-21-310 – могут быть сдвинуты.

По информации Минпромторга, сейчас сертификация SJ-100 с двигателем ПД-8 ожидается в августе текущего года, а МС-21 с двигателем ПД-14 – в октябре. Сроки зависят от результатов испытаний и замечаний сертифицирующего органа.

«Конечно, еще раз, все возможно, и говорить, что рисков не существует, я не буду», – сказал Алиханов в ответ на вопрос, допускается ли сдвиг сроков сертификации самолетов, передает ТАСС. По словам министра, Superjet выполнил более 77% полетов, МС-21 – 29% полетов, и от этой объективной реальности «мы отталкиваемся».

Алиханов уточнил, что SJ-100 выполнил 176 полетов из 227. К испытаниям привлечены три опытных образца и один серийный. Сертификация SJ-100 завершится после получения сертификата на его двигатель ПД-8, который находится на финальной стадии сертификации. Министр выразил уверенность, что сертификат на самолет будет получен в 2026 году.

Что касается МС-21, выполнено 68 сертификационных полетов из 232, основную программу летных испытаний планируется закончить в 2026 году, рассказал министр. Летные испытания проходят на двух опытных образцах. «Будем надеяться, что тоже все уложим в график», – отметил Алиханов.

В марте глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что импортозамещенный самолет SJ-100 ожидает завершения сертификации в июле 2026 года. При этом он говорил, что сертификация двигателя ПД-8, предназначенного для SJ-100, ожидается в апреле. Для самолетов МС-21-310 сертификация запланирована на конец 2026 года, отмечал Ядров.

Москва, Наталья Петрова

