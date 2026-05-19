России нужны тысячи километров скоростных дорог для развития международных перевозок

В России необходимо построить тысячи километров скоростных дорог для развития международных транспортных коридоров. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На сегодняшний день порядка 3700 км скоростных дорог построено в России с привлечением внебюджетных источников, а нужно 10 тысяч километров – только по стране.

«А если посчитать с международным восточным коридором, с трассами, связывающими нас с Монголией, с Китаем, с Казахстаном, с Узбекистаном, то, конечно, нам нужны еще тысячи километров дорог и миллиарды долларов на привлечение инвестиций в транспортную инфраструктуру», – цитирует вице-премьера РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что старт строительства скоростной автотрассы Джубга – Сочи, которая должна сократить время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза, перенесен на 1-2 года. По словам Хуснуллина, проектирование в этот период продолжится.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube